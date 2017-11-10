Миллионера из Сызрани едва не загрыз медведь на Камчатке
10 ноября 2017 11:34
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Об этом случае известный сызранский бизнесмен и меценат Юрий Тайдаков рассказал корреспонденту КТВ-Луч.
Несколько дней назад для горожан открылась его персональная фотовыставка под названием «Мир живой природы Юрия Тайдакова». Накануне, 8 ноября, он организовал творческую встречу, где рассказал посетителям о ярких моментах своих путешествий.
В сентябре этого года Юрий Тайдаков, вместе с группой туристов, совершил фото-тур по Камчатке, чтобы запечатлеть медведей. Но сам чуть не стал их жертвой. Фотограф расположился в нескольких метрах от медведей, которые ловили рыбу в озере. Но, увлекшись съёмкой, он не заметил, как со стороны начала подходить медведица с медвежатами. Оказалось, что туристы расположились рядом с лежкой медведей. Семейство находилось буквально в пяти метрах от них.
- Мы, конечно, примолкли. Медведица остановились, а медвежонок начал проявлять к нам интерес. Он приблизился метра на три, мы замерли. Он смотрел недоверчиво, потом вернулся к медведице, - рассказал Юрий Тайдаков.
Такое соседство вызывало неудобство не только у людей, но и самих медведей. Побыв минут 15, семейство хищников ушло. Освободившиеся от немого плена туристы, тоже собрались восвояси. Но при подъёме в гору они "нос к носу" встретились с ушедшей медведицей.
- Один из туристов ушел вперед. Вдруг я слышу его крик и вижу, как он отлетает метра на три. А подошел поближе и увидел, как медведи убегают от нас. Оказалось, животные просто ушли подальше от нас, дожидаясь, пока мы уйдем, - пояснил путешественник.
Юрий Тайдаков признался: им очень повезло, что медведи на Камчатке сытые и с людьми лишний раз стараются не иметь дела. Бизнесмен отметил, что во время своих многочисленных путешествий он не раз попадал в экстремальные ситуации. О них он и поведал собравшимся на фотовыставке посетителям.
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