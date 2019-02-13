Местонахождение воришек полиции выдало само украденное оборудование

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Двух грузчиков кемеровского аэропорта "Алексей Леонов" обвиняют в краже двух спутниковых маячков, которые они приняли за миниатюрные колонки. Об этом сообщает пресс-служба сибирского управления на транспорте МВД РФ.Как отмечается, в полицию обратился представитель транспортной компании и заявил о пропаже двух навигационных устройств для определения местоположения объектов. Маяки были доставлены в Кемерово самолётом. Владелец не заметил повреждения упаковки при получении, но позже увидел заклеенную скотчем дырку в коробке и пропажу устройств.— Местонахождение похитителей сотрудникам транспортной полиции выдало само украденное навигационное оборудование, — говорится в сообщении МВД.Преступниками оказались два 47-летних работника аэропорта, которые присвоили маяки, увидев, что они выпали из упаковки. Мужчинам предъявлено обвинение, им грозит до двух лет лишения свободы.