Местонахождение воришек полиции выдало само украденное оборудование
13 февраля 2019 22:18
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Двух грузчиков кемеровского аэропорта "Алексей Леонов" обвиняют в краже двух спутниковых маячков, которые они приняли за миниатюрные колонки. Об этом сообщает пресс-служба сибирского управления на транспорте МВД РФ.
Как отмечается, в полицию обратился представитель транспортной компании и заявил о пропаже двух навигационных устройств для определения местоположения объектов. Маяки были доставлены в Кемерово самолётом. Владелец не заметил повреждения упаковки при получении, но позже увидел заклеенную скотчем дырку в коробке и пропажу устройств.
— Местонахождение похитителей сотрудникам транспортной полиции выдало само украденное навигационное оборудование, — говорится в сообщении МВД.
Преступниками оказались два 47-летних работника аэропорта, которые присвоили маяки, увидев, что они выпали из упаковки. Мужчинам предъявлено обвинение, им грозит до двух лет лишения свободы.
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