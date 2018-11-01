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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Мешала спать. Тольяттинец задушил сожительницу, кричавшую во сне

1 ноября 2018 19:23
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Злоумышленник задержан.
В отдел полиции Тольятти поступило сообщение об убийстве, произошедшем в квартире дома на улице Новопромышленной.

Как выяснили сотрудники органов внутренних дел, в квартире проживали мужчина 1958 года рождения и женщина 1960 года рождения. По предварительным данным, после совместного распития алкоголя сожители легли спать. Во сне пенсионерка начала кричать, и разозленный мужчина взял ее за шею. Когда сожительница успокоилась, он лег спать, а на утро обнаружил, что женщина не дышит, и вызвал скорую помощь. Согласно результатам проведённых исследований, смерть наступила от механической асфиксии.

В отношении неоднократно судимого подозреваемого СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Злоумышленник задержан, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

 
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Комментарии



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