Мешала спать. Тольяттинец задушил сожительницу, кричавшую во сне

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Как выяснили сотрудники органов внутренних дел, в квартире проживали мужчина 1958 года рождения и женщина 1960 года рождения. По предварительным данным, после совместного распития алкоголя сожители легли спать. Во сне пенсионерка начала кричать, и разозленный мужчина взял ее за шею. Когда сожительница успокоилась, он лег спать, а на утро обнаружил, что женщина не дышит, и вызвал скорую помощь. Согласно результатам проведённых исследований, смерть наступила от механической асфиксии.В отношении неоднократно судимого подозреваемого СУ СК России по Самарской области возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Злоумышленник задержан, передает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.