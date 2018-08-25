"Меня обвинили в терроризме". Зверев устроил скандал в иркутском аэропорту

85

— Меня обвинили в терроризме и приказали снять все металические аксессуары и потребовали действовать указаниям работников аэропорта (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.), — написал Зверев.По словам стилиста, сотрудники безопасности вели себя очень грубо как с ним, так и с его сопровождающими. Зверев добавил, что всё началось с того, что сработала сигнализация металлодетектора, среагировавшего на крест на его шее и молнию на брюках.Ранее Лайф сообщал, что Сергей Зверев может переехать за границу к экс-возлюбленной.Фото: соцсети