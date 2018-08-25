"Меня обвинили в терроризме". Зверев устроил скандал в иркутском аэропорту
25 августа 2018 23:19
85
— Меня обвинили в терроризме и приказали снять все металические аксессуары и потребовали действовать указаниям работников аэропорта (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.), — написал Зверев.
По словам стилиста, сотрудники безопасности вели себя очень грубо как с ним, так и с его сопровождающими. Зверев добавил, что всё началось с того, что сработала сигнализация металлодетектора, среагировавшего на крест на его шее и молнию на брюках.
Ранее Лайф сообщал, что Сергей Зверев может переехать за границу к экс-возлюбленной.
Фото: соцсети
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
24 августа 2018 21:49
За два дня она совершила 16 фактов сбыта наркотического средства N-метилэфедрон, расфасованного в свертки по 0,5 грамма. Закон
194
24 августа 2018 15:38
Она заказала по интернету запрещенные средства из Казахстана. Закон
556
22 августа 2018 16:53
Приговор вступил в законную силу. Закон
328
22 августа 2018 14:57
Дело рассматривается Московским межрегиональным СУ на транспорте СК по статье "Превышение должностных полномочий с применением насилия". Закон
257
20 августа 2018 16:59
При жизни мужчина злоупотреблял спиртными напитками. Закон
269
Происшествия
25 августа 2018 23:19
Стилист пожаловался, что сотрудники безопасности вели себя грубо, оскорбляли его и сопровождающих. Происшествия
84
25 августа 2018 18:38
В полиции сообщили, что женщину удалось идентифицировать, так как у неё при себе были документы. Происшествия
355
25 августа 2018 16:11
Один ребенок серьезно рассек губу в купе, второй - обварился кипятком. Происшествия
788
Криминал
25 августа 2018 11:39
Согласно данным экспертизы, его здоровью был причинен тяжкий вред. Криминал
215
25 августа 2018 10:25
Хозяйка решила, что она сможет найти самостоятельно. Криминал
196
24 августа 2018 14:00
Суд назначил мужчине два года лишения свободы в колонии строгого режима. Криминал
156
Видео
6 августа 2018 10:34
Футболист записал более 120 фраз. Транспорт
699
26 июля 2018 11:32
Его задержали в момент получения взятки в сумме 100 тыс. руб. Криминал
1305
25 июля 2018 20:35
Он будет готовить команду к чемпионату Европы. В стране
998
22 июля 2018 10:17
На некоторых улицах серьезно повреждена проезжая часть. Происшествия
1678
12 июля 2018 11:11
Они унесли с собой 26 гаджетов. Происшествия
1429
10 июля 2018 09:29
Автор ролика сообщает, что нефтяное пятно длиной около одного километра. Экология
1481
Фоторепортажи
25 августа 2018 22:24
В его рамках по ул. Куйбышева прошел красочный костюмированный парад. Культура
353
22 августа 2018 22:45
Он пройдет в новом формате, в течение 5 вечеров. Культура
682
19 августа 2018 21:53
Он был приурочен к открытию 88 театрального сезона. Культура
797
11 августа 2018 18:17
Желающие при наличии прав категории "А" могут протестировать знаменитые модели. Спорт в регионе
810
11 августа 2018 17:06
Горожан ждали порядка 50 площадок с разными видами спорта. Спорт в регионе
573
14 июля 2018 22:46
Участники в танце прошли до Струковского сада. Социум
2022
Мероприятия