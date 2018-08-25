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"Меня обвинили в терроризме". Зверев устроил скандал в иркутском аэропорту

25 августа 2018 23:19
85
Стилист пожаловался, что сотрудники безопасности вели себя грубо, оскорбляли его и сопровождающих.
Известный стилист Сергей Зверев стал участником скандала в аэропорту Иркутска, где его заставили пройти досмотр. На возмущённый пост звезды в соцсетях обратило внимание издание "Дни.ру", передает life.ru.

— Меня обвинили в терроризме и приказали снять все металические аксессуары и потребовали действовать указаниям работников аэропорта (орфография и пунктуация автора сохранены. — Прим. ред.), — написал Зверев.

По словам стилиста, сотрудники безопасности вели себя очень грубо как с ним, так и с его сопровождающими. Зверев добавил, что всё началось с того, что сработала сигнализация металлодетектора, среагировавшего на крест на его шее и молнию на брюках.

Ранее Лайф сообщал, что Сергей Зверев может переехать за границу к экс-возлюбленной. 



Фото: соцсети
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