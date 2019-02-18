Мать отрицает, что отвела ребёнка в лес, привязала к дереву и надела на голову мешок
18 февраля 2019 21:50
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По информации Лайфа, столичные следователи допрашивают мать — 33-летнюю москвичку по имени Надежда. По её словам, 17 февраля 2019 года в 21 час 30 минут сын убежал от неё, когда они находились на территории парка "Лосиный остров".
Со слов матери ребёнка, инцидент произошёл в тот момент, когда она ехала мимо заповедника "Лосиный остров" и по просьбе сына остановила машину.
В этот момент ребёнок выскочил из салона автомобиля и убежал. В 5 утра она подала заявление в отдел МВД РФ.
Утром 18 февраля заблудившегося мальчика увидели автолюбители на заправочной станции, в районе 103-го километра МКАД, что недалеко от заповедника "Лосиный остров". Они вызвали скорую помощь и полицейских.
По информации паблика Baza, мальчик заявил, что мать отвела его в лес, привязала к дереву и надела на голову мешок, однако ребёнок сумел освободиться и самостоятельно вышел из леса.
Однако мать ребёнка, 33-летняя Надежда, всё отрицает, заявляя, что он всё придумал. По некоторым данным, у шестилетнего сына Надежды, которого она воспитывает одна, есть психические отклонения.
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