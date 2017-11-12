Маршрутка с людьми опрокинулась на западе Москвы
12 ноября 2017 17:35
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Инцидент произошел на улице Обручева на западе столицы. По данным источника в правоохранительных органах, в маршрутке находились как минимум 10 пассажиров.
В экстренных службах сообщили, что в результате ДТП пострадали как минимум девять человек.
Сейчас движение по улице Обручева полностью перекрыто, на место вылетел санитарный вертолет Московского авиационного центра для возможной эвакуации пострадавших.
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