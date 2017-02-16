МЧС Самара: Уточненная информация о нарушении холодного водоснабжения в Красноглинском районе

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На месте работает бригада цеха аварийно-восстановительных работ ОАО «СКС» в составе 15 человек, 5 ед. техники, проводятся земляные работы.На место аварии направлена оперативная группа Главного управления МЧС России по Самарской области и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области.Работа на месте происшествия координируется сотрудниками Главного управления МЧС России по Самарской области совместно с сотрудниками Министерства энергетики и ЖКХ Самарской области и Администрацией Самары.Организованы мероприятия по оповещению населения через управляющие компании и СМИ.Организован подвоз воды бойлерами ООО «СКС» и ООО «УК Авиакор-Стандарт», которые выставлены по адресу: п. Мехзавод 10-й квартал; п. Мехзавод 4-й квартал ДК «Октябрь»; п. Мехзавод 2-й квартал дом № 5; п. Мехзавод 15-й квартал дом № 11; мкр. Крутые ключи пересечение улиц Синицина и Мира; мкр. Крутые ключи ул. Ивана Финютина 45; мкр. Крутые ключи ул. Мира 12; мкр. Крутые ключи Кошелев парк 23.К ликвидации аварии привлечены 55 человек, 21 ед. техники, в том числе от МЧС 27 человек, 4 ед. техники, сообщает пресс-служба МЧС Самары.