МЧС: Подробности тушения пожара в автосервисе на Авроре

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По прибытии первых противопожарных подразделений установлено, что происходит горение здания автосервиса на площади 400 м2, существует угроза распространения огня на соседние постройки. Объявлен повышенный ранг вызова «Пожар №2». К месту пожара дополнительно направлены пожарно-спасательные подразделения Самарского пожарно-спасательного гарнизона, оперативные службы г.о. Самара.С целью оценки обстановки и общей координации группировки на место пожара прибыл начальник Главного управления МЧС России по Самарской области генерал-майор внутренней службы Бойко Олег Васильевич.Общее руководство тушением пожара осуществлял и.о. начальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ Главного управления майор внутренней службы Быков Игорь Николаевич.В 21.35 на месте пожара объявлена локализация.Грамотными и слаженными действиями пожарно-спасательным подразделениям удалось остановить распространение огня, и в 22 час. 53 мин. полностью ликвидировать пожар.Для ликвидации пожара привлекались 89 человек, 24 ед. техники, в том числе от МЧС России 68 человек, 17 ед. техники.Погибших и пострадавших нет.Предварительная причина возникновения пожара – неосторожное обращение с огнем, сообщает пресс-служба облМЧС.