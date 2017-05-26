МЧС: Аварийно-восстановительные работы на водоводе в Красноглинском районе завершены

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На месте работала бригада цеха аварийно-восстановительных работ ОАО «СКС» в составе 21 человек, 14 ед. техники.В 16:10 26 мая аварийно-восстановительные работы завершены, началось заполнение системы водой.На месте аварии работала оперативная группа Главного управления МЧС России по Самарской области и оперативная группа Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Самарской области.Оповещение населения проводилось через управляющие компании посредством расклейки объявлений на информационных стендах и досках объявлений, а также через старших по домам.Организован подвоз питьевой воды бойлерами ООО «СКС» и ООО «УК Авиакор-Стандарт», которые выставлены по адресу: поселок Мехзавод 4-й квартал ДК «Октябрь»; Мехзавод 15-й квартал дом № 1; Мехзавод 2-й квартал дом № 10; ЖК "Новая Самара" между д.35 и д.35.; Московское шоссе, 20 км, д.6; мкр. Крутые ключи ул. Ивана Финютина, 25; мкр. Крутые ключи ул. Ивана Финютина, 45; мкр. Крутые ключи ул. Ивана Финютина, 80; мкр. Крутые ключи ул. Мира, 16; мкр. Крутые ключи ул. Метрополита Мануила Лемешевского, 12;Проводились работы по сливу воды из системы и земляные работы по отрывке котлована в месте порыва, произведены работы по демонтажу поврежденного участка, монтажу нового участка водовода, заполнение системы водоснабжения.К ликвидации аварии привлекались: 41 человек, 24 единицы техники, в том числе от МЧС - 11 человек, 3 единицы техники, сообщает пресс-служба облМЧС.Фото облМЧС