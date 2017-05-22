Любитель «нетрезвой езды» из Самарской области может оказаться за решеткой

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Во время несения службы на улице Садовой в селе Русская Борковка инспекторы ДПС остановили за нарушение Правил дорожного движения автомашину ВАЗ-21099 под управлением 47-летнего местного жителя. При составлении протокола полицейские заметили, что от мужчины исходит резкий запах алкоголя, и предложили ему пройти медицинское освидетельствование. Экспертиза подтвердила версию стражей правопорядка - автомобилист действительно сел за руль пьяным.Сотрудники органов внутренних дел установили, что в июне минувшего года по решению мирового судьи данный гражданин был подвергнут административному наказанию за аналогичное правонарушение и на полтора года лишен водительских прав.В отношении автомобилиста возбуждено уголовное дело. Теперь ему может грозить наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет, сообщает облМВД.