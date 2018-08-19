Ложный вызов: В Чапаевске спасатели выезжали на поиск, упавшего в карьер подростка
19 августа 2018 22:52
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В 19:06 на место происшествия выехали спасатели ПСО Новокуйбышевска. Так же были направлены оперативные службы МВД и бригада скорой медицинской помощи. Прибыв на место, выяснилось, что вызов был ложным и никакого пострадавшего мальчика нет.
Согласно Статье 19.13 КоАП РФ. «Заведомо ложный вызов специализированных служб»: Заведомо ложный вызов пожарной охраны, полиции, скорой медицинской помощи или иных специализированных служб — влечет наложение административного штрафа в размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей.
Следует понимать всю ответственность за ложный вызов, возможно в этот момент кому-то срочно необходима помощь, передает пресс-служба ПСС Самарской области.
Фото: пресс-служба ПСС Самарской области
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