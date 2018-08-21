Лопнула резиновая лодка. На Алтае туристка утонула во время сплава по реке
21 августа 2018 15:28
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По данным следствия, шесть жителей Барнаула разбили палаточный лагерь на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь". Вечером 18 августа туристы решили сплавиться по Катуни на привезённой с собой надувной лодке без спасательных жилетов. В какой-то момент судно зацепилось за лежащую под водой корягу и лопнуло. Находившиеся в лодке упали в воду. Пятеро из них смогли доплыть до берега, а 22-летняя девушка утонула.
Правоохранители отметили, что трёхместная лодка не была предназначена для сплава по горной реке, поскольку была изготовлена из материала для плавательных детских кругов. По факту трагедии проводится доследственная проверка.
Фото: © Pixabay
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