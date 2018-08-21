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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Лопнула резиновая лодка. На Алтае туристка утонула во время сплава по реке

21 августа 2018 15:28
96
По словам правоохранителей, судно было изготовлено из материала для детских кругов.
В Алтайском крае следователи выясняют обстоятельства гибели 22-летней туристки из Барнаула, которая утонула во время сплава по реке Катуни. Девушка оказалась в воде после того, как лопнула резиновая лодка, и не смогла выбраться на берег, передает life.ru. Об этом сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.

По данным следствия, шесть жителей Барнаула разбили палаточный лагерь на территории особой экономической зоны "Бирюзовая Катунь". Вечером 18 августа туристы решили сплавиться по Катуни на привезённой с собой надувной лодке без спасательных жилетов. В какой-то момент судно зацепилось за лежащую под водой корягу и лопнуло. Находившиеся в лодке упали в воду. Пятеро из них смогли доплыть до берега, а 22-летняя девушка утонула.

Правоохранители отметили, что трёхместная лодка не была предназначена для сплава по горной реке, поскольку была изготовлена из материала для плавательных детских кругов. По факту трагедии проводится доследственная проверка. 



Фото: © Pixabay
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