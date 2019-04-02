Лодка Федора Конюхова перевернулась во время шторма в Южном океане
2 апреля 2019 14:16
49
По его словам, накануне в 22:17 путешественник отправил сообщение о том, что его судно сделало оборот в 360 градусов вокруг своей оси.
"Сорвало часть солнечных панелей, они хлопают по рубке. Сорвало ветроуказатель, нет данных по направлению и силе ветра. Минут через 20 второй переворот, лодка самостоятельно вернулась в исходное положение. Затем еще один переворот и долго не поднималась, лежала килем вверх, слегка притопленная на правый борт, пока ее не ударила проходящая волна, и получив ускорение — вернулась на ровный киль".
По словам Конюхова-младшего, путешественник находился в кормовой каюте, все люки были задраены.
Как сообщили РИА Новости в штабе экспедиции, ветер начал стихать к двум часам ночи. Сейчас выйти на палубу и осмотреть судно невозможно из-за штормовой погоды.
"Связь с лодкой есть, обе антенны спутниковых телефонов уцелели. Получаем текстовые сообщения. Также работает спутниковый буй Iridium 360 Rockstar. Координаты приходят в автоматическом режиме каждые два часа", — рассказали в штабе.
На веслах вокруг света
Конюхов намерен в три этапа совершить одиночный переход на весельной лодке вокруг света. За всю историю никому не удалось пересечь Южный океан и обогнуть мыс Горн на таком плавсредстве.
Маршрут разбит на три этапа. В декабре 2018 года после старта из Новой Зеландии лодка взяла курс до мыса Горн (Чили) — это самый протяженный этап кругосветного маршрута. В декабре 2019-го намечается продолжение перехода от мыса Горн до Австралии, мыс Люин. Еще через год — переход из Австралии в Новую Зеландию.
Средняя продолжительность каждого этапа составит 120 дней, а общая протяженность — 27 тысяч километров.
Путешествие длится уже 117 дней.
На счету Конюхова пять кругосветных плаваний, 17 пересечений Атлантики, одиночные путешествия к Южному и Северному полюсам, а также одиночный кругосветный полет на воздушном шаре.
Фото : страница Федора Конюхова в Instagram/РИА Новости
Добавить комментарий
Комментарии
Закон
2 апреля 2019 10:55
Должнику запретили регистрировать автомобиль. Закон
127
2 апреля 2019 10:37
Возбуждено уголовное дело. Закон
119
1 апреля 2019 18:23
В ходе опроса он сообщил полицейским, что находился в состоянии алкогольного опьянения. Закон
281
1 апреля 2019 17:38
В настоящее время дети госпитализированы. Закон
244
29 марта 2019 14:23Кадыров сообщил о явке в полицию виновника ДТП с Gelandewagen
Виновник ДТП на Gelandewagen в Москве Муслим Джамбеков сдался полиции. Об этом сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале. Закон
279
28 марта 2019 22:34
Следствие просит суд заключить Ишаева под домашний арест на 2 месяца, до 27 мая. Закон
249
28 марта 2019 21:50
Иск зарегистрирован в Мещанском суде Москвы. Закон
281
Происшествия
2 апреля 2019 14:16
По словам Конюхова-младшего, путешественник находился в кормовой каюте, все люки были задраены. Происшествия
37
2 апреля 2019 13:14
После приземления мужчину увезли с переломами в больницу. Происшествия
83
2 апреля 2019 12:56
Прямо с потолка на платформу стекала вода. Происшествия
121
Криминал
2 апреля 2019 12:28
44-летней женщине вменяют присвоение почти 135 тысяч рублей. Криминал
95
2 апреля 2019 09:55
Раскрыть преступление помог звонок в дежурную часть неравнодушной соседки потерпевшего. Криминал
134
1 апреля 2019 18:53
По данным источников, инцидент произошел накануне. В полицию обратились родственники девочек, так как те не отвечали на звонки. Криминал
265
Видео
29 марта 2019 11:00Пореченков и Охлобыстин сняли ролик в "поддержку" Зеленского
Видео опубликовано в Instagram Охлобыстина. В стране
274
28 марта 2019 11:46
Полузащитник "Крыльев Советов" рассказал об уходе из команды, конфликте с Семиным и секретах Черчесова. Спорт в регионе
4809
22 марта 2019 13:08
Животное успокоилось лишь после того, как хозяин перестал петь. В мире
4763
21 марта 2019 12:39
Лучшие отправятся на Всероссийский конкурс. Благоустройство региона
556
18 марта 2019 12:29
Производителю достаточно отправить заявку в региональный Минпромторг. Экономика региона
847
18 марта 2019 12:23
Одним из первых ее поздравил Губернатор регион Дмитрий Азаров. Социум
819
Фоторепортажи
26 марта 2019 18:01
По легенде возгорание произошло в кинозале. Социум
398
21 марта 2019 16:31
Работы на стройплощадке ведутся в две смены. Строительство
1036
19 марта 2019 08:59
Горожане отпраздновали пятилетие воссоединения Крыма и Севастополя с Россией. Социум
1048
10 марта 2019 18:06
Гостей ждали всевозможные развлечения и богатые торговые ряды. Культура
2032
9 марта 2019 15:14
Горожане получили возможность познакомиться с трофейной техникой и экипировкой. Социум
2306
7 марта 2019 12:27
Для гостей организовали концерт, выставку и другие мероприятия. Культура
1382
Мероприятия