Лодка Федора Конюхова перевернулась во время шторма в Южном океане

49

По его словам, накануне в 22:17 путешественник отправил сообщение о том, что его судно сделало оборот в 360 градусов вокруг своей оси."Сорвало часть солнечных панелей, они хлопают по рубке. Сорвало ветроуказатель, нет данных по направлению и силе ветра. Минут через 20 второй переворот, лодка самостоятельно вернулась в исходное положение. Затем еще один переворот и долго не поднималась, лежала килем вверх, слегка притопленная на правый борт, пока ее не ударила проходящая волна, и получив ускорение — вернулась на ровный киль".По словам Конюхова-младшего, путешественник находился в кормовой каюте, все люки были задраены.Как сообщили РИА Новости в штабе экспедиции, ветер начал стихать к двум часам ночи. Сейчас выйти на палубу и осмотреть судно невозможно из-за штормовой погоды."Связь с лодкой есть, обе антенны спутниковых телефонов уцелели. Получаем текстовые сообщения. Также работает спутниковый буй Iridium 360 Rockstar. Координаты приходят в автоматическом режиме каждые два часа", — рассказали в штабе.Конюхов намерен в три этапа совершить одиночный переход на весельной лодке вокруг света. За всю историю никому не удалось пересечь Южный океан и обогнуть мыс Горн на таком плавсредстве.Маршрут разбит на три этапа. В декабре 2018 года после старта из Новой Зеландии лодка взяла курс до мыса Горн (Чили) — это самый протяженный этап кругосветного маршрута. В декабре 2019-го намечается продолжение перехода от мыса Горн до Австралии, мыс Люин. Еще через год — переход из Австралии в Новую Зеландию.Средняя продолжительность каждого этапа составит 120 дней, а общая протяженность — 27 тысяч километров.Путешествие длится уже 117 дней.На счету Конюхова пять кругосветных плаваний, 17 пересечений Атлантики, одиночные путешествия к Южному и Северному полюсам, а также одиночный кругосветный полет на воздушном шаре.Фото : страница Федора Конюхова в Instagram/РИА Новости