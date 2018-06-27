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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Липецкий «гастролер» украл из камеры хранения стадиона «Самара Арена» чемодан, принадлежавший болельщику из Коста-Рики

27 июня 2018 21:09
272
Сейчас вор задержан.
Липецкий «гастролер» воровал на стадионе «Самара Арена».

Сейчас вор задержан.

Он украл из камеры хранения стадиона чемодан, принадлежавший болельщику из Коста-Рики.

Похищенные вещи изъяты и возвращены гостю Самары, передает "Самарское Обозрение"
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Комментарии



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