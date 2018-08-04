Личный BMW X5 священнослужителя из Петербургской епархии попал в смертельное ДТП

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Известно, что инцидент произошёл в Аркадакском районе Саратовской области утром, 4 августа. Водитель иномарки не справился с управлением, вылетел на встречную полосу движения и лоб в лоб врезался в легковой автомобиль марки Lada Kalina.Пассажирка легковушки скончалась на месте — её тело извлекали их искорёженного авто спасатели. Водитель автомобиля BMW X5 и ещё один пассажир были доставлены в больницу.Был ли архимандрит за рулём машины, попавшей в смертельную аварию, пока не известно.