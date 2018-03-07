Летевший из Грозного в Москву самолет с лидером «Яблока» Явлинским на борту, разгерметизировался на подлете к городу
7 марта 2018 22:46
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По словам представителя партии, Явлинский вылетел «рейсом UTair, который отправлялся в 14 часов из Грозного», а на подлете к Москве произошла «частичная разгерметизация», о чем «сообщил пилот».
«Григорий Алексеевич возвращался с заседания по делу чеченского правозащитника Оюба Титиева из Грозного в Москву», — рассказал Яковлев. По его словам, после этого самолет стал резко снижаться.
«Из-за резкого снижения почти все пассажиры плохо почувствовали себя. Было сильное головокружение, заложило уши, дети плакали, выпали маски. Экипаж сработал профессионально, в аэропорту встречали скорая и спасатели. Кому-то из пассажиров потребовалась помощь», — рассказал Яковлев РБК.
По словам пресс-секретаря, Явлинский тоже чувствовал себя «неважно», но принял участие в дебатах 6 марта. Кандидату в президенты стало лучше к утру 7 марта, добавил он.
Источник «Интерфакса» в экстренных службах ранее сообщил, что инцидент с самолетом, в котором находился Явлинский, произошел 6 марта вечером, в районе 17:00 мск. По его словам, пилотам удалось на низком эшелоне добраться до аэродрома назначения в Москве. «Самолет благополучно приземлился во Внуково. После посадки специалисты аэродромных служб принялись за комплексную оценку состояния самолета», — сказал собеседник агентства.
Согласно данным онлайн-табло аэропорта Внуково рейсы из Грозного в Москву 6 марта выполняла авиакомпания UTair. Во вторник ее самолеты трижды приземлялись во Внуково — в 08:37, 17:10 и 21:32.
В пресс-службе авиакомпании UTair опровергли сообщение о разгерметизации самолета. «При снижении рейса UT400 Грозный — Москва для посадки во Внуково экипажу поступил сигнал о некорректной работе системы регулировки давления. Командир принял решение об экстренной посадке, о чем незамедлительно оповестил наземные службы и бортпроводников в салоне», — говорится в сообщении компании, поступившем в РБК.
«Срабатывание сигнала прекратилось через две минуты, и посадка прошла в штатном режиме. Разгерметизации не было. Во время высадки из самолета пассажиры на самочувствие не жаловались», — подчеркнули в UTair.
Глава грозненского «Мемориала» Оюб Титиев был задержан 9 января по подозрению в хранении наркотиков. По данным МВД Чечни, в его автомобиле были обнаружены наркотики, в отношении Титиева завели уголовное дело по ст. 228 УК РФ (незаконные приобретение, хранение, перевозка наркотиков). Задержанный свою вину не признает. 11 января его арестовали сроком на два месяца.
Явлинский не единственный кандидат в президенты России, кто продемонстрировал интерес к судьбе Титиева. В конце января Ксения Собчак провела одиночный пикет в Грозном в поддержку главы грозненского «Мемориала». Она также обращалась с открытым письмом к главе Чечни Рамзану Кадырову, в котором писала, что дело Титиева сфальсифицировано, и просила освободить человека, отстаивающего чужие права.
Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС
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