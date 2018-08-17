Лайнер американской авиакомпании развернули над Атлантикой из-за забившихся туалетов

77

Boeing 767-400 выполнял рейс из Нью-Йорка в Ниццу и находился в полёте уже три часа, сообщает Newshub, когда пилот принял решение развернуть лайнер для того, чтобы устранить неполадки.Спустя семь с половиной часов самолёт вернулся в Нью-Йорк, так и не достигнув пункта назначения. Пассажиры уже успели высказать своё недовольство в социальных сетях.— Вы когда-нибудь разворачивались на полпути прямо над Атлантическим океаном? Что ж, с авиакомпанией Delta вы можете насладиться почти девятичасовым полётом в никуда и обратно. А затем дождаться следующего дня, чтобы попробовать снова, — написал один из них в "Твиттере".