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Лайнер американской авиакомпании развернули над Атлантикой из-за забившихся туалетов

17 августа 2018 19:50
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Самолёт находился на полпути к Ницце, когда пилот принял решение его развернуть для устранения неполадок.
Самолёт американской авиакомпании Delta развернулся над Атлантическим океаном из-за забившихся туалетов, сообщает life.ru.
Boeing 767-400 выполнял рейс из Нью-Йорка в Ниццу и находился в полёте уже три часа, сообщает Newshub, когда пилот принял решение развернуть лайнер для того, чтобы устранить неполадки.

Спустя семь с половиной часов самолёт вернулся в Нью-Йорк, так и не достигнув пункта назначения. Пассажиры уже успели высказать своё недовольство в социальных сетях.

— Вы когда-нибудь разворачивались на полпути прямо над Атлантическим океаном? Что ж, с авиакомпанией Delta вы можете насладиться почти девятичасовым полётом в никуда и обратно. А затем дождаться следующего дня, чтобы попробовать снова, — написал один из них в "Твиттере". 
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Комментарии



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