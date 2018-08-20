Квадрокоптеры с посылками "атаковали" СИЗО в Петербурге

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К каждому квадрокоптеру были привязаны свёртки с гаджетами. Устройство зависает перед окном камеры, где арестанты отвязывают посылку, после чего отпускают аппарат.Известно о двух таких полётах: один — вечером 17 августа, другой — на следующий день около трёх часов ночи. В первый рейд пакет преждевременно отцепился и на землю упали десять мобильных телефонов, зарядки и гарнитура. Второй квадрокоптер сотрудникам ФСИН удалось поймать — тот опустился слишком низко.