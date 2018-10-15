Курьеру грозит 18 лет тюрьмы за селфи, на котором он плюёт в пиццу клиента
15 октября 2018 21:44
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О подлости Бурака никто бы не узнал, если бы племянник Гусейна не посмотрел запись с камер видеонаблюдения. Родственники сообщили о произошедшем в полицию, после чего юношу уволили и предъявили серьёзные обвинения, которые могут грозить ему 18 годами тюрьмы. Впрочем, сам Бурак отрицает, что плевал на пиццу.
По одному из обвинений — "угроза жизни путём отравления или порчи пищи другими способами" — доставщику грозит от двух до 15 лет тюрьмы. Максимальное наказание по второму обвинению — "порча товара и угроза здоровью клиента" — до трёх лет заключения. Но, по словам Бурака, он просто хотел убедиться, что с пиццей всё в порядке, так как по дороге он попал в аварию.
"Я узнал, что человек, который заказал пиццу, проклял мою коллегу Айлин. И я понимал, что это очень проблемный клиент. Поэтому я открыл пиццу, чтобы удостовериться, что всё в порядке. Я сфотографировал её и отправил Айлин"
Бурак С.
Однако пострадавший утверждает, что он никого не проклинал, пока заказывал пиццу. По словам Гусейна, обычный разговор продлился не больше двух минут. Уголовный суд отложил рассмотрение дела до февраля следующего года.
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