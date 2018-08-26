Крымчанка украла деньги у гадалки, предсказавшей ей прибыль

18

В полицию обратилась 62-летняя женщина, сообщившая о краже у неё 70 тысяч рублей. В результате проведения оперативно-разыскных работ была задержана 32-летняя жительница Симферополя. Оказалось, что она была знакома с потерпевшей и уже неоднократно пользовалась её способностью видеть будущее.— После очередного сеанса, на котором 62-летняя гадалка предсказала ей скорую прибыль, подозреваемая, не дожидаясь исполнения предсказания, похитила денежные средства из её сумки, — говорится в сообщении местного ГУ МВД.Теперь разбогатевшей женщине грозит до пяти лет лишения свободы.