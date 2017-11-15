Крушение самолета под Хабаровском: по уточненным данным погибли 8 человек
15 ноября 2017 13:21
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Пассажирский самолет, принадлежащий «Хабаровским авиалиниям», потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту Нелькан. На борту, по последним данным находились девять человек.
Самолет L410 разбился в двух километрах от взлетно-посадочной полосы. Борт осуществлял рейс по маршруту Хабаровск-Нелькан. В самолете находились семь пассажиров и два члена экипажа.
По факту падения самолета в Хабаровском крае возбудили уголовное дело
«В настоящий момент найдены тела восьми человек. Выжил только ребенок, сейчас он доставлен в районную больницу. На месте ведутся поисково-спасательные работы», - сообщила «ФедералПресс» Екатерина Потворова, представитель регионального МЧС.
Следствие в ближайшее время приступит к установлению причин случившегося. Списки погибших авиаперевозчик пока не разглашает.
«Хабаровские авиалинии» - краевое унитарное предприятие, занимающееся региональными перевозками. Флот состоит из восьми самолетов, четыре из которых — как раз L410. Этот самолет является двухмоторным и вмещает в себя 19 человек. За все время эксплуатации такого типа самолетов было потеряно 107 машин, а в авиакатастрофах погибли 412 человек.
Напомним, в декабре 2008 года вертолет «Хабаровских авиалиний» разбился на реке Амур, все члены экипажа погибли.
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