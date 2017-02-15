Крупный пожар в Сызрани: горел дом на 80 кв. метрах

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Вечером 14 февраля по адресу: Сызрань, ул. Безенчукская, произошел пожар.Горел частный дом на площади 80 кв.м.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 22 человек личного состава и 6 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.