Крупный пожар в Сызрани: горел дом на 100 кв. метрах

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Пожар тушили 21 человек.

Поздно вечером в воскресенье, 10 декабря по адресу: г.о. Сызрань, ул. Комсомольская, произошел пожар. Горел частный дом на 100 м2.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 21 человека личного состава и 5 единиц техники. Они за 45 минут справились с огнем, сообщает облМЧС.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается.