Крупный пожар в Сызрани: горел дом на 150 кв. метрах

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В ночь на 5 ноября по адресу: г.о. Сызрань, ул. Тимирязева, произошел пожар.

Горела частный дом на 150 м2.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 22 человека личного состава и 6 единиц техники.

Пожар потушили за полчаса, сообщает облМЧС.

Причина пожара и ущерб от него устанавливается.