Крупный пожар в Ставропольском районе: горел склад на 120 кв. метрах

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В ночь на 31 мая по адресу: м.р. Ставропольский, с Осиновка,ул. Молодежная, произошел пожар.Горел склад на 120 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 5 человек личного состава и 1 единица техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.