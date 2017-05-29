Крупный пожар в Ставропольском районе: горел склад на 300 кв. метрах

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В ночь на понедельник, 29 мая по адресу: м.р. Ставропольский, с. Русская Борковка, ул. Северная, произошел пожар.Горел склад на площади 300 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 26 человек личного состава и 6 единиц техники, сообщает облМЧС. Они тушили пожар около двух часов.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.