Крупный пожар в Ставропольском районе: горел дом на 180 кв. метрах

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Вечером 20 мая по адресу: м.р. Ставропольский, с. Осиновка, ул. Лазарева, произошел пожар. Горел частный дом на 180 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 11 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.