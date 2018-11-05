Крупный пожар в Самаре: горел частный дом на 100 кв. метрах

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На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 23 человека личного состава и 6 единиц техники.амаре произошел пожар по адресу Железнодорожный р-н, ул. 3-й Год ПятилеткиГорел частный дом на 100 м2. На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 23 человека личного состава и 6 единиц техники.Они почти час боролись с огнем, сообщает облМЧС..Причина пожара и ущерб от него устанавливается.