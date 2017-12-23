Крупный пожар в Шигонском районе: горел дом и постройки на 150 кв. метрах

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Поздно вечером 22 декабря по адресу: м.р. Шигонский, п. Львовка, ул. Советская, произошел пожар. Горел частный дом и надворные постройки на 150 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 2 единицы техники. ни быстро справились с огнем. Причина пожара и ущерб от него устанавливается, сообщает облМЧС.