Крупный пожар в Шенталинском районе: горело 112 кв. метров надворных построек

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23 мая по адресу: м.р. Шенталинский, с. Артюшкино, ул. Березовская, произошел пожар. Горели надворные постройки на 112 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 6 человек личного состава и 2 единицы техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.