Крупный пожар в Отрадном тушили ночью

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В ночь на субботу, 2 декабря по адресу: г.о. Отрадный, ул. Самарская, произошел пожар.Горел частный дом на 90 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 10 человек личного состава и 3 единицы техники.За час пожарные справились с огнем, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.