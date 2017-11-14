Крупный пожар в Красноглинском районе Самары: горели два дачных дома

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Накануне, 13 ноября по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, Московское шоссе, 19 км, СНТ "Яблонька", произошел пожар.Горели два дачных дома на 80 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС..За час они справились с огнем.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.