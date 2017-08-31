Крупный пожар в Кинельском районе: сгорело 600 кв. метров надворных построек

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В ночь на 31 августа по адресу: м.р. Кинельский, п. Новосадовый, ул. Новосадовая, произошел пожар.Горели надворные постройки на 600 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 16 человек личного состава и 4 единицы техники, сообщает облМЧС. Пожар тушили почти 4 часа.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.