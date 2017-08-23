Крупный пожар в Алексеевском районе: горели два частных дома и надворные постройки

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22 августа во второй половине дня по адресу: м.р. Алексеевский, с. Патровка, ул. Советская, произошел пожар.Горели два частных дома и надворные постройки на 250 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 9 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС. ПОжарные за час справились с огнем.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.