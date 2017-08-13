Крупный пожар на ул. Садовая в Самаре: горел двухэтажный дом

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В ночь на воскресенье, 13 августа по адресу: г.о. Самара, Ленинский р-он, ул. Садовая, произошел пожар.Горел двухэтажный дом на 170 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 55 человек личного состава и 14 единиц техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «112» или «101» (с сотового телефона).Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337-72-82.