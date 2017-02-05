Крупный пожар на ул. Мориса Тореза в Самаре: частный дом тушили 62 человека

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Поздно вечером 4 февраля по адресу: Самара, Советский р-н, ул. Мориса Тореза, д. 134, произошел пожар. Горел частный жилой дом на площади 150 кв. м.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 62 человека личного состава и 16 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.