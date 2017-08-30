Крупный пожар на ул. Грозненской в Самаре: горело дизельное топливо
30 августа 2017 09:28
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Утром сегодня, 30 августа по адресу: г.о. Самара, Куйбышевский р-н, ул. Грозненская, произошел пожар.
По прибытии на место вызова установлено, что происходит горение дизтоплива на 30 кв. метрах.
Для ликвидации пожара привлекались 90 человек и 25 единиц техники, в том числе от МЧС 34 человека и 11 единиц техники.
Пожар локализован за 45 минут, потушен еще через час.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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