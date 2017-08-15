Крупный пожар на ул. Черемшанской в Самаре

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Утром сегодня, 15 августа по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-н, ул. Черемшанская, произошел пожар.Горели надворные постройки на 100 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 22 человека личного состава и 6 единиц техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «112» или «101» (с сотового телефона).Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337-72-82.