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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Крупный пожар на ул. Черемшанской в Самаре

15 августа 2017 13:32
113
Крупный пожар на ул. Черемшанской в Самаре
Горело 100 кв. метров надворных построек.

Утром сегодня, 15 августа по адресу: г.о. Самара, Промышленный р-н, ул. Черемшанская, произошел пожар.
Горели надворные постройки на 100 м2.

На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 22 человека личного состава и 6 единиц техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «01», «112» или «101» (с сотового телефона).
Круглосуточно работает единый телефон доверия Главного управления МЧС России по Самарской области: 8 (846) 337-72-82.
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