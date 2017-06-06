Крупный пожар на Третьей просеке в Самаре: горело здание на 200 кв. метрах

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Вечером 5 июня по адресу: г.о. Самара, Октябрьский р-он, 3-я просека, произошел пожар.Горело неэксплуатируемое здание на 200 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 30 человек личного состава и 8 единиц техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.