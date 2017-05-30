Крупный пожар на мехзаводе в Самаре: сгорело здание на 200 кв. метрах

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Вечером 29 мая по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, п. Мехзавод, ул. Банная, произошел пожар.Горело неэксплуатируемое здание на 200 м2.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 20 человек личного состава и 5 единиц техники, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.