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Крупный пожар на Мехзаводе в Самаре: горел частный дом

9 марта 2018 09:40
49
Крупный пожар на Мехзаводе в Самаре: горел частный дом Пламя распространилось на 60 кв. метров.
Пламя распространилось на 60 кв. метров.

Рано утром сегодня, 9 марта по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, п. Мехзавод, ул. Специалистов, произошел пожар. Горел частный дом на 60 м2.

На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 16 человек личного состава и 4 единицы техники.
Они больше часа тушили пожар, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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