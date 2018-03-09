Крупный пожар на Мехзаводе в Самаре: горел частный дом

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Рано утром сегодня, 9 марта по адресу: г.о. Самара, Красноглинский р-н, п. Мехзавод, ул. Специалистов, произошел пожар. Горел частный дом на 60 м2.На тушение пожара выезжали пожарно-спасательные подразделения в составе: 16 человек личного состава и 4 единицы техники.Они больше часа тушили пожар, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.