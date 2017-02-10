Крупный пожар на Красноглинском шоссе в Самаре: горел автосервис

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Рано утром 10 февраля по адресу: Самара, Красноглинский р-н, Красноглинское шоссе, произошел пожар. Горел автосервис на площади 200 кв.м.На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 49 человек личного состава и 12 единиц техники, сообщает облМЧС. Причина пожара и ущерб от него устанавливается.