Крупный пожар на Братьев Коростелевых в Самаре: горело здание автосервиса

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В ночь на 22 ноября по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Бр. Корастелевых, произошел пожар.Горело здание автосервиса на 100 м2. На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 26 человек личного состава и 6 единиц техники.Пожар потушили менее чем за час, сообщает облМЧС.Причина пожара и ущерб от него устанавливается.