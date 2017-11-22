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Новости /  Закон и порядок /  Происшествия  

Крупный пожар на Братьев Коростелевых в Самаре: горело здание автосервиса

22 ноября 2017 12:51
288
Крупный пожар на Братьев Коростелевых в Самаре: горело здание автосервиса Пламя охватило 100 кв. метров.
Пламя охватило 100 кв. метров.

В ночь на 22 ноября по адресу: г.о. Самара, Железнодорожный р-н, ул. Бр. Корастелевых, произошел пожар.
Горело здание автосервиса на 100 м2. На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 26 человек личного состава и 6 единиц техники.

Пожар потушили менее чем за час, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.

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Комментарии



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