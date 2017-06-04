Крупный ночной пожар в Волжском районе: сгорело 200 кв. метров построек и автомобиль
4 июня 2017 10:30
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В ночь на 4 июня по адресу: м.р. Волжский, п. Самарский, ул. Береговая, произошел пожар.
Горели надворные постройки на 200 м2 и автомобиль.
На тушение пожара выезжали пожарные подразделения в составе: 12 человек личного состава и 3 единицы техники, сообщает облМЧС.
Причина пожара и ущерб от него устанавливается.
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