Крупное ДТП в Сызранском районе: четверо пострадавших

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Дорожная авария произошла сегодня примерно в 6-45 утра на 891 км трассы М-5 Урал в Сызранском районе.По предварительным данным, неустановленный водитель на неустановленной автомашине следовал со стороны Самары в сторону Москвы. При совершении маневра обгон выехал на полосу встречного движения и совершил касательное столкновение с автомашиной Лада Приора. После чего Лада Приора изменила направление движения, выехала на встречную полосу и столкнулась с автомашиной ВАЗ 2112. После столкновения ВАЗ 2112 съехала в правый кювет по ходу своего движения.В результате аварии пострадали водитель 1983 г.р. и пассажирка 1986 г.р. автомашины Лада Приора, а также водитель - девушка 1987 г.р., и пассажирка 1989 г.р. автомашины ВАЗ 2112. Все госпитализированы с политравмами в больницу.Сотрудники полиции ведут розыск неустановленного автомобиля, сообщает облМВД.