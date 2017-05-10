Крупное ДТП в Сызранском районе: 3 человека погибли и 5 ранены

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Авария произошла вчера, 9 мая, в 06:35 на 918 км автодороги М-5 «Урал». По предварительной версии сотрудников полиции, мужчина 1986 года рождения, управляя автомобилем «Пежо», двигался со стороны Жигулевска в направлении Сызрани. В пути следования водитель выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, в результате чего допустил столкновение с отечественной легковушкой «ВАЗ-21061» под управлением мужчины 1977 года рождения.В результате ДТП водители обоих автомобилей и пассажир иномарки 1982 года рождения скончались. Еще 5 участников дорожно-транспортного происшествия, в том числе ребенок 2002 года рождения, доставлены бригадой «скорой помощи» в ближайшую больницу.По факту ДТП в настоящее время сотрудники полиции проводят проверку, сообщает облМВД