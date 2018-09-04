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Крокодил съел мать с пятимесячным ребёнком, когда она набирала воду в озере

4 сентября 2018 23:40
372
Местные жители стали свидетелями этого страшного происшествия, но никто не мог им помочь.
Жительница Уганды, 40-летняя Джеска Кабиира пришла на озеро вместе с пятимесячным ребёнком набрать воды. Также там находились и другие местные жители, которые обнаружили в воде крокодила и разбежались в стороны. Не заметила его только Джеска, передает life.ru.

Опасное животное подплыло к ней так близко, что женщина не успела отбежать. Он схватил её за одежду и потянул в воду, при этом женщина держала на руках младенца. Очевидцам оставалось лишь наблюдать со стороны, так как они уже ничего не могли сделать, — хищник утащил родственников под воду. 
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