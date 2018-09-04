Крокодил съел мать с пятимесячным ребёнком, когда она набирала воду в озере

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Опасное животное подплыло к ней так близко, что женщина не успела отбежать. Он схватил её за одежду и потянул в воду, при этом женщина держала на руках младенца. Очевидцам оставалось лишь наблюдать со стороны, так как они уже ничего не могли сделать, — хищник утащил родственников под воду.