Краденый асфальт: почему дорожное полотно укладывают только на бумаге
7 ноября 2017 12:49
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Почти 9 лет колонии и штраф в 900 тысяч рублей получил за махинации бывший вице-губернатор Новгородской области Арнольд Шалмуев.
В прокуратуре говорят, что его подвела жадность. Чиновник погорел на жалких 15 миллионах, выделенных на дороги. Вместе с Шалмуевым попались еще 9 человек. Но такие приговоры — редкость, а ведь доказательства того, что у нас крадут миллиарды, прямо под колесами, сообщает НТВ.
Аркадий Лазарев из Самары — неутомимый борец с чиновниками, он заваливает жалобами прокуратуру, ГАИ и администрацию. После его обращений выяснилось, что деньги на ремонт улиц получали фирмы без техники и рабочих. Но обычно виновных просто штрафуют на несколько тысяч.
В Волгограде, известном на всю страну убитыми дорогами, Илья Александров разбил в яме машину и заставил чиновников ответить, а заодно и починить асфальт. Если дороги разваливаются, надо жаловаться, ведь каждая яма может убить.
Екатерина Давыдова, прокурор отдела Управления по надзору за исполнением законодательства о противодействия коррупции Генеральной прокуратуры РФ: «Если данные действия были сопряжены с привлечением существенного вреда жизни и здоровью граждан, следует оценивать данные на предмет уголовной составляющей».
Сергей Нечеталенко бросил дорожный бизнес. Чиновники «Тверьдорфонда» подписали контракт на ремонт грунтовой дороги, а ее пришлось строить заново, но заказчик отказался оплачивать эту работу.
Сергей Нечеталенко, бывший подрядчик Территориального дорожного фонда Тверской области: «Я сам последовал совету нашего президента, не заплатил откат, в результате у меня по одной автодороге судебный процесс уже длится 4 года. Дорога практически принята в эксплуатацию».
Подрядчики признаются, что из выделяемых на работы денег они получают в лучшем случае половину. Порочная практика аукционов, а не торгов, до сих пор не предполагает контроля за тем, что конкурс выигрывают фирмы-пустышки, работа которых заключается в том, чтобы укладывать асфальт на бумаге. Подробнее о чиновничьем произволе и бедственном состоянии российских дорог смотрите в программе «Главная дорога».
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