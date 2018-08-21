Кошелёк потерял? В Чите пенсионер забыл в троллейбусе сумку с миллионом рублей

26

Подозрительную сумку вскоре заметили. Кондуктор, как и полагается, вызывал полицию. При осмотре в сумке нашли личные вещи и пачки денег — один миллион и 62 тысячи рублей, а также документы.Пенсионера 1937 года рождения удалось быстро найти. В Чите он оказался проездом и выглядел растерянным. Полицейские ему помогли — деньги зачислили на счёт, чтобы больше не терял. Затем посодействовали с поиском гостиницы.