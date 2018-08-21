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Кошелёк потерял? В Чите пенсионер забыл в троллейбусе сумку с миллионом рублей

21 августа 2018 22:44
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Иногороднего хозяина денег быстро нашли, вернули богатство и устроили в гостиницу.
Пенсионер, приехавший в Читу из Петровска-Забайкальского, забыл в троллейбусе сумку с миллионом рублей и документами. О курьёзном случае рассказали в краевом главке МВД, передает life.ru.

Подозрительную сумку вскоре заметили. Кондуктор, как и полагается, вызывал полицию. При осмотре в сумке нашли личные вещи и пачки денег — один миллион и 62 тысячи рублей, а также документы.

Пенсионера 1937 года рождения удалось быстро найти. В Чите он оказался проездом и выглядел растерянным. Полицейские ему помогли — деньги зачислили на счёт, чтобы больше не терял. Затем посодействовали с поиском гостиницы. 
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