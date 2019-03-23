Конюхов попал в смертельно опасный шторм у берегов Южной Америки
23 марта 2019 19:20
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— Океан слился с небом. Горизонт пропал. Нет ни океана, ни неба. Сплошная летящая вода, — написал путешественник-рекордсмен СМС, текст которого приводится на его официальном сайте.
Разбушевавшаяся стихия представляет реальную угрозу жизни Конюхова, рассказал журналистам его друг и сподвижник Вадим Цыганов. Согласно прогнозу, штормы будут атаковать лодку на протяжении ещё четырёх суток. Они движутся с нарастающей мощью тем же курсом, что и знаменитый путешественник, — в пролив Дрейка.
Напомним, что Конюхов отправился в одиночное кругосветное путешествие в конце прошлого года. Он стартовал из новозеландского города Данидин 6 декабря и за это время уже установил промежуточный рекорд — 62 дня в Южном океане на вёсельной лодке.
Фото: соцсети
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